Национальная стрелковая ассоциация США заявила о своём банкротстве

В процессе банкротства ассоциация планирует привести в порядок свои дела и не собирается увольнять кого-либо из работников. Одной из причин подобного шага стало заявление властей Нью-Йорка. Мегаполис обвинил NRA в противоправных действиях и потребовал её роспуска. Например, генеральный прокурор «Большого яблока» считает, что миллионы долларов, пожертвованных NRA, оказались на личных счетах её руководства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация социальной сети Facebook запретила организовывать с помощью интернет-площадки массовые мероприятия в центре Вашингтона. Запрет вступает в силу незамедлительно и будет действовать до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сказано в заявлении соцсети. Запрет касается всех новых мероприятий вблизи Белого дома и здания Конгресса США. Он также распространяется на здания, где заседают законодательные собрания американских штатов.