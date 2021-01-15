Национальная стрелковая ассоциация США заявила о своём банкротстве

https://static.news.ru/photo/c1d4fbd6-57fc-11eb-9ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NRA/twitter.com

Американская стрелковая ассоциация (NRA), являющаяся крупнейшим лоббистом ношения оружия в США, — заявила о начале процедуры банкротства. Это делается ради будущей реструктуризации ведомства.

В NRA добавили, что решились на такой шаг в тот период существования организации, когда она заняла наиболее крепкое финансовое положение за последние несколько лет.

План можно охарактеризовать просто: мы покидаем Нью-Йорк и собираемся вновь зарегистрироваться в Техасе, — говорится на официальном сайте NRA.

В процессе банкротства ассоциация планирует привести в порядок свои дела и не собирается увольнять кого-либо из работников. Одной из причин подобного шага стало заявление властей Нью-Йорка. Мегаполис обвинил NRA в противоправных действиях и потребовал её роспуска. Например, генеральный прокурор «Большого яблока» считает, что миллионы долларов, пожертвованных NRA, оказались на личных счетах её руководства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация социальной сети Facebook запретила организовывать с помощью интернет-площадки массовые мероприятия в центре Вашингтона. Запрет вступает в силу незамедлительно и будет действовать до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сказано в заявлении соцсети. Запрет касается всех новых мероприятий вблизи Белого дома и здания Конгресса США. Он также распространяется на здания, где заседают законодательные собрания американских штатов.