https://static.news.ru/photo/0dbea594-5b35-11ea-bf42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajmal Kakar/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска начнут покидать Афганистан сразу после подписания мирного соглашения с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Афганская кампания Пентагона длится с 2001 года.

Сегодня. Это начнётся незамедлительно, — ответил Трамп журналистам.

Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.

Представитель российского МИД назвал мирное соглашение позитивным как для Ближнего Востока, так и для России.