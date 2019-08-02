Глава отдела планирования политики Государственного департамента Соединённых Штатов Кирон Скиннер была вынуждена покинуть свой пост из-за грубости, которую она позволяла себе по отношению к подчинённым.
Несколько нижестоящих сотрудников пригрозили уволиться из-за поведения начальницы, передаёт
Женщина возглавляла отдел всего год, и за это время его покинули треть работников.
Как писал News.ru, прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане собираются провести серию проверок на строительных площадках Казани, а также в коммерческих организациях в связи с протестами крановщиков. Стачка операторов башенных кранов в конце июля остановила ряд строек в столице республики.