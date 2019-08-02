https://static.news.ru/photo/471803f2-b564-11e9-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава отдела планирования политики Государственного департамента Соединённых Штатов Кирон Скиннер была вынуждена покинуть свой пост из-за грубости, которую она позволяла себе по отношению к подчинённым.

Несколько нижестоящих сотрудников пригрозили уволиться из-за поведения начальницы, передаёт Politico . Они жаловались на крики, грубость и публичные обвинения в сексуальных связях.

Женщина возглавляла отдел всего год, и за это время его покинули треть работников.

Как писал News.ru, прокуратура и Государственная инспекция труда в Татарстане собираются провести серию проверок на строительных площадках Казани, а также в коммерческих организациях в связи с протестами крановщиков. Стачка операторов башенных кранов в конце июля остановила ряд строек в столице республики.