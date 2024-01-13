Нацгвардия Техаса взяла под контроль часть границы США CBS: нацгвардия Техаса забрала у федеральных пограничников часть границы США

Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы между США и Мексикой, ограничив доступ агентов федеральной пограничной службы, сообщил телеканал CBS. Конфронтация разразилась в районе популярного у мигрантов города Игл-Пасс, пересекающими реку Рио-Гранде, по которой проходит граница между двумя странами.

Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.

По словам анонимного источника, техасские власти запретили пограничным катерам патрулировать эту территорию. Источник выразил недовольство, утверждая, что местные чиновники отказывают агентам пограничного патруля в доступе к выполнению их обязанностей, и выразил сомнения относительно полномочий Техаса перед федеральным правительством.

В связи с этим, Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд страны в пятницу. По информации ведомства, власти Техаса задействовали нацгвардию для блокировки доступа к приблизительно 2,5 мили (4 километрам) границы с Мексикой.

Недавно стало известно, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев.

Ранее политолог Лидовской объяснил, что мексиканцев вынуждает бежать из страны низкий уровень жизни на родине. В США они могут зарабатывать больше, поэтому многие люди из Мексики каждый год пытаются проникнуть через границу на территорию Соединенных Штатов, часто незаконно. Такие переселенцы могут устроиться в США на низкооплачиваемую работу, но все равно будут зарабатывать в несколько раз больше, чем в Мексике.