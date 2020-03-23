https://static.news.ru/photo/5a24375c-6c95-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. James R Bennett/Keystone Press Agency

Американские власти подписали указ о развёртывании Национальной гвардии США в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с пандемией коронавируса, сообщил глава государства Дональд Трамп.

Расходы на размещение подразделений Нацгвардии в городах будут полностью покрыты правительством через Федеральное агентство по ЧС (FEMA). Решается вопрос о развёртывании в других штатах, передаёт ТАСС.

Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Работаем с другими штатами, — заявил Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, штат Огайо ввёл карантин. Он стал шестым штатом, который принял такую меру для борьбы с пандемией коронавируса. Отмечается, что население Огайо составляет более 11,5 миллиона человек. Ранее аналогичные меры приняли Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут и Нью-Джерси. Таким образом, уже около трети населения США, или более 95 миллионов человек, находятся в состоянии карантина.