На Западе задались вопросом, кто на самом деле руководит Украиной WP: на Западе заподозрили, что вместо Зеленского Украиной руководит Ермак

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Политики на Украине и на Западе задаются вопросом, кто на самом деле отвечает за важные государственные решения в Киеве, сообщает американская газета Washington Post. Некоторые чиновники предолагают, что Украиной руководит не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак, поскольку он имеет высокую влиятельность.

Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что подозрения в отношении этого ближайшего советника президента подрывают авторитет Зеленского и вызывают сомнения по поводу того, кто несет ответственность за решения: Зеленский или назначенный им заместитель, — говорится в публикации.

Как заявил газете неназванный украинский чиновник, Зеленский теряет необходимое для сохранения легитимности доверие, поскольку действия Ермака напрямую отражаются на главе государства. Украинский президент не имеет «окружения». При этом Ермак «монополистично» влияет на его действия и вмешивается в работу МИД.

Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отодвинул на второй план МИД, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая США, — отмечает издание.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал Зеленского, создавшего идеальные условия в Харькове. По его словам, украинский лидер подготовил их для российских военнослужащих.