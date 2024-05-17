На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай Bloomberg: укрепление связей России и Китая встревожило Запад

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Укрепление связей России и Китая вызывает нешуточную тревогу на Западе, заявил обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин. По его словам, Москва и Пекин развивают сотрудничество в экономических, политических и военных сферах, что «угрожает» миропорядку, установившемуся после холодной войны во главе с США.

Это вызывает растущее беспокойство среди демократических лидеров от Вашингтона до Токио. <...> Растущее сотрудничество между Китаем и Россией заставило некоторых политиков в США опасаться, что страна может быть вынуждена вести войны на два фронта, — заявил Хэлпин.

Журналисты газеты The Washington Post также написали, что в странах коллективного Запада нарастает беспокойство в связи с недавним визитом президента России Владимира Путина в КНР. Издание отмечает, что у стран появились не только взаимовыгодные интересы в ряде областей, но и общие ценности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер подписали совместное заявление, согласно которому Китай поддерживает усилия России по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Пекин выступает против вмешательства извне в дела страны. Также стороны выразили серьезную озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс для получения решающего военного преимущества.