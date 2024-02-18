Индию и Китай попросили повлиять на Россию в вопросе ядерного оружия NYT: США попросили Китай и Индию отговорить Россию от ядерного оружия в космосе

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США обратились к Индии и Китаю с просьбой повлиять на Россию и отговорить ее от размещения ядерного оружия в космосе, хотя Москва не раз отмечала, что не имеет таких планов, передает The New York Times (NYT). По данным газеты, соответствующее обращение министрам иностранных дел Индии и Китая направил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источники издания отмечают, что в американском разведсообществе до сих пор не знают, реально ли размещение ядерного оружия РФ на орбите Земли, однако власти страны выражают серьезную обеспокоенность по данному вопросу. О том, что Россия может пойти на такой шаг, накануне на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил Блинкен.

Газета уточняет, что американская сторона предупредила о серьезных последствиях использования ядерного оружия в космосе, поскольку оно чревато не только выводом из строя спутников, но и созданием облака обломков, которое станет угрозой другим объектам на орбите, в том числе и спутникам Индии и Китая. NYT утверждает, что в связи с этим Блинкен на встрече с главами МИД Индии и Китая попросил отговорить Россию от этого плана, акцентировав внимание на катастрофических последствиях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о ядерном оружии России для космоса, заявил, что подобная риторика используется для того, чтобы подтолкнуть Конгресс США к одобрению проекта о выделении денег на оружие. По его словам, Белый дом пытается добиться этого всеми правдами и неправдами.