Запад намерн заставить Украину платить по долгам WSJ: на Западе впервые с начала СВО могут потребовать от Киева выплаты долгов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные компании впервые с начала специальной военной операции России намерены потребовать от Украины выплат по кредитам на сумму в $500 млн, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. При этом в Вашингтоне опасаются, что кредиторы могут получить часть от денег, выделенных на помощь Киеву.

Как уточняет издание, ряд иностранных держателей облигаций, в руках которых находится примерно 20% непогашенных еврооблигаций Украины, объединились и наняли юристов, чтобы добиться от Киева возобновления выплат по процентам. Также рассматривается вариант, согласно которому будет заключена сделка, предполагающая взносы от Украины в обмен на списание части долга.

По данным газеты, украинская сторона хочет добиться расположения властей США и других стран, активно участвующих в оказании помощи. Однако в самом Вашингтоне не исключают, что кредиторы попробуют добиться сделки, в рамках которой они смогут получить часть средств из направленной Киеву финансовой помощи.

Ранее обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво заявил, что западные кредиторы перестали верить в будущее Украины. По его словам, Запад уже мог начать вывод средств из страны, а кредиторы хотят, чтобы Киев начал платить по долгам.