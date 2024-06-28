На Западе сделали заявление о судьбе Байдена после дебатов Дотком: демократы заставят Байдена покинуть пост президента США после дебатов

Фото: White House/via Global Look Press

Джо Байден

Члены Демократической партии вынудят Джо Байдена покинуть пост президента Соединенных Штатов после дебатов с Дональдом Трампом, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X. Он также добавил, что американского лидера не нужно жалеть, поскольку, проснувшись, «он не вспомнит» прения.

Демократы заставят Байдена уйти с поста президента как можно скорее. Байден не будет баллотироваться на выборах 2024 года. Не жалейте Байдена. Когда он проснется, он не вспомнит дебаты, — написал Дотком.

Источник из окружения американского лидера сообщил изданию Axios, что Джо Байден проиграл на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен. Инсайдер утверждает, что из-за этого Байден обращал внимание даже на незначительные детали.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.