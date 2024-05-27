В США отреагировали на китайские учения у берегов Тайваня Конгрессмен США Маккол: учения армии КНР у Тайваня являются запугиванием

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Учения китайской армии у берегов Тайваня показали, что Пекин не заинтересован получить контроль над островом мирным путем, заявил американский конгрессмен Майкл Маккол во время встречи в Тайбэе с главой местной администрации Лай Циндэ. По его словам, которые приводит Reuters, Вашингтон не прекратит поставки оборонительных вооружений Тайваню.

Вооруженные силы Китая провели запугивающие военные учения, направив 111 летательных аппаратов и 46 кораблей, демонстрируя, что они не заинтересованы во взятии Тайваня мирным путем, — сказал Маккол.

Он напомнил о трех обязательствах США согласно Закону об отношениях с Тайванем 1979 года. В частности, Вашингтон должен обеспечить остров оборонительным вооружением, сделать так, чтобы будущее Тайваня определялось мирными средствами, а также противостоять актам запугивания жителей.

Ранее Вооруженные силы Тайваня сообщили, что зафиксировали 11 кораблей и 21 воздушное судно Народно-освободительной армии Китая вблизи острова за минувшие сутки после завершения масштабных учений. По данным министерства, срединную линию Тайваньского пролива пересекли 10 воздушных судов НОАК. Они оказались в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

При этом депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что масштабные военные учения Пекина в районе Тайваня не говорят о планах Китая провести операцию по скорейшему взятию острова под контроль. Он уверен, что силовой вариант решения конфликта возможен, только если в ситуацию вмешаются извне.