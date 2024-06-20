На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский Экс-разведчик Риттер: Сырскому приказали начать наступление под Харьковом

Фото: МО РФ

Александр Сырский

Главкому ВСУ Александру Сырскому приказали начать контрнаступление в Харьковской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, в этом случае ситуация в этом регионе повторит ту, которая складывалась на Запорожском направлении летом 2023 года.

Сырскому недавно приказали в течение 45 дней начать решительную контратаку под Харьковом. Это именно то, чего русские и ждут, — рассказал эксперт.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ. По его информации, они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском и Кураховском направлениях в Харьковской области и ДНР складывается наиболее напряженная для Вооруженных сил Украины ситуация. По данным украинских военных, на Купянском направлении за одни сутки было зафиксировано семь боевых столкновений. Сырский при этом обращал внимание на преимущество ВС России в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что власти США могут сменить президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, это произойдет после того, как Запад повесит на него все непопулярные решения.