На Западе признали отставание от России Daily Mail: Запад отстает от России в Арктике

Москва опережает Запад в развитии Арктики, пишет Daily Mail. По данным издания, отставание США измеряется десятком и более лет. Аналитики не исключают, что регион в скором времени полностью попадет под влияние России и Китая.

Запад уже отстает от России в развитии Арктики, <...> он может никогда ее не догнать, и тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, почему США боятся потерять Арктику. В первую очередь, по его словам, это самый короткий путь доставки ракет через Северный полюс. В ближайшем будущем Арктика станет круглогодичным судоходным морским путем. Кроме того, в этом регионе находится большое количество полезных ископаемых.

Тем временем, Москва допустила выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам российского государства. По словам посла по особым поручениям МИД России Николая Корчунова, процесс работы совета сейчас происходит «на самых малых оборотах».

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в Арктическом совете не будет никакого смысла без участия Москвы. Россия является ключевой арктической державой, в том числе Северный морской путь проходит в территориальных водах страны.