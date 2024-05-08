На Западе предупредили Киев об эффекте домино после потери Часова Яра Newsweek: потеря Киевом Часова Яра вызовет эффект домино

Фото: МО Украины

Потеря Киевом Часова Яра в ДНР вызовет эффект домино, заявил румынский аналитик Раду Хоссу. По его словам, которые приводит американский журнал Newsweek, это приведет к утрате контроля и над другими городами. Этого, по его словам, никто на Западе не хочет.

Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет, — приводит издание слова эксперта.

Хоссу считает, что контроль над Часовым Яром позволит Москве усилить давление на Запад, население которого уже устало от украинского кризиса. Также, считает он, это подтолкнет процесс урегулирования конфликта, результат которого Киев вряд ли устроит.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» рассказал, что российские силы ведут наступление на восточных окраинах Часова Яра. Войска ведут наступление на флангах, таким образом постепенно охватывая город. Сдались в плен порядка десятка украинских военнослужащих. Минобороны не комментировало данную информацию.

Тем временем газета The New York Times сообщила, что ВСУ навлекли на себя недовольство граждан из-за проблем с учетом погибших. По данным издания, армия несет большие потери и не может справиться с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых, что причиняет родственникам дополнительные мучения.