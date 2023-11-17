На Западе не верят в скорые переговоры Киева и Москвы WSJ: Запад не верит в переговоры России и Украины до выборов в США

Чиновники из США и Евросоюза полагают, что Россия и Украина вряд ли сядут за стол переговоров до президентских выборов в Соединенных Штатах, пишет газета The Wall Street Journal. Как отмечается, до этого момента острая ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки, и никакого диалога не будет.

Европейские и американские официальные лица не видят особых перспектив в том, что Кремль вступит в серьезные мирные переговоры с Украиной до выборов в США, — уточнило издание.

При этом в Европе заверили что помощь Украине будет осуществляться даже при сокращении финансовой поддержки со стороны США. Дипломаты подчеркнули важность того, чтобы Украина не ослабла до момента проведения выборов в США в ноябре 2024 года.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что переговоры Украины и России возможны при соблюдении шести условий. Так, он предложил Киеву капитулировать, а президенту Владимиру Зеленскому — приехать в Москву. Кроме того, военкор заявил, что должны быть амнистированы все участвующие в боевых действиях против Киева украинцы и проведены всеобщие выборы. Также Украина должна признать новые регионы РФ, Харьковскую и Одесскую области как часть России.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что Россия и Украина могут попытаться возобновить переговоры уже ближайшей весной. По мнению главы ведомства, Москва и Киев могут предпринять попытку диалога, чтобы что-то изменить, к тому моменту, когда уже исчерпают запасы оружия.