На Западе назвали возможные сроки окончания конфликта на Украине CNN: боевые действия на Украине могут продлиться еще от двух до пяти лет

Фото: МО Украины

Боевые действия на Украине могут продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает CNN. Также, как рассказали телеканалу источники из разведывательных служб США и других западных стран, американский лидер Джо Байден 17 января обсудил с законодателями Штатов конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в течение ближайших месяцев.

Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года, — говорится в сообщении.

Некоторые западные чиновники считают, что конфликт на Украине может затянуться на пять лет. При этом в среду советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Аврил Хейнс, также присутствующие на обсуждении возможностей Киева, сообщили главе США, что системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у ВСУ, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только при наличии диалога с Россией. По ее мнению, поиск пути к миру — это сложная задача, и успеха можно достичь только через переговоры с обеими сторонами, включая Москву.