На Западе испугались российского завода, производящего дроны для СВО WSJ: завод в «Алабуге» в Татарстане может повлиять на ход СВО

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Российский завод, производящий дроны в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, может повлиять на ход военной спецоперации, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, предприятие использует технологии из Ирана и наняло рабочих из Восточной Африки. Отмечается, что теперь завод планирует выпускать 6 тысяч ударных беспилотников в год.

Согласно имеющимся данным, в ОЭЗ «Алабуга» по состоянию на конец апреля было произведено и поставлено Вооруженным силам РФ 4500 единиц этих БПЛА. Таким образом предприятие опередило график. Кроме того, завод выпускает дроны-разведчики «Альбатрос», которые ведут фоторазведку позиций украинской армии и перемещений на передовой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс за последние полтора-два года существенно нарастил объемы производства. По словам главы государства, производство только ракетно-артиллерийского вооружения выросло в 22 раза.

Владимир Путин до этого также отметил, что Россия должна «удвоить, утроить» усилия по развитию оборонно-промышленного комплекса. Он указал, что перемещения вокруг силового блока должны быть не формальными, а обеспечивать успех в спецоперации.