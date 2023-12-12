На видео попал момент пробежки медведя перед лыжниками на курорте Лыжник едва не врезался в огромного медведя на горнолыжном в Калифорнии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии 10 декабря медведь выбежал перед группой туристов, которые катались на лыжах. Животное буквально подрезало мужчину, который снимал свой спортивный отдых на камеру, передает портал Powder. Пользователь под ником Tao7570 выложил запись на своем аккаунте в TikTok. Юзер уточнил, что на другой стороне тропы медведь воссоединился со своей матерью.

Калифорния, и особенно окрестности озера Тахо, являются домом для большой популяции черных медведей. Этих медведей часто путают с гризли или «бурыми медведями». Среди местных жителей озера Тахо ходят шутки о том, что эти медведи — просто «большие еноты». К ним чаще относятся как к вредителям, чем как к добросовестным высшим хищникам, представляющим опасность для человека.

Ранее жителя Южно-Курильска во время утренней пробежки преследовал медвежонок. Мужчина опубликовал кадры, на которых можно увидеть, как зверь бежит вдоль побережья, пока бегун стремительно удаляется от него. Мужчине удалось оторваться от преследователя. Сам медвежонок вскоре свернул и стал бродить по берегу. На место выехали полиция и местные гиды. Они выяснили, что зверь испугался звуков стройки. Именно поэтому он показался на берегу, а не для того, чтобы напасть на человека.