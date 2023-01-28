На Украину из США прибыли контролеры западной помощи Посол США Бринк: на Украину прибыли американские инспекторы для аудита помощи

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бриджит Бринк

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что в Киев прибыли инспекторы, которые займутся аудитом американской помощи. Она в Twitter назвала три ведомства, специалисты которых проверят, как украинцы расходуют средства США.

Благодарю представителей офисов генеральных инспекторов Госдепартамента, министерства обороны и Агентства США по международному развитию (USAID) за плотный график встреч с целью улучшить их независимый надзор за помощью США Украине, — подчеркнула Бринк.

О том, что власти США проверяют, как на Украине используется помощь Вашингтона стало известно в декабре 2022 года. Тогда издание Politico сообщило, что Белый дом для проверки пытается использовать различные средства, включая блокчейн-технологии. В Вашингтоне также рассчитывали к февралю назначить специальную фирму для контроля за аудитом отправляемой помощи.

Ранее бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил,что ситуация на Украине выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского. Причиной является растущее недовольство западных лидеров, намеренных проверить окружение главы государства, отметил он.