На Украине забили тревогу из-за письма Байдену о переговорах с Россией WP: Киев увидел в письме конгрессменов Байдену о переговорах с Россией сигнал для Путина

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На Украине забеспокоились из-за письма конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией для прекращения конфликта, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Собеседник издания отметил, что в этом обращении украинское руководство увидело сигнал для российского лидера Владимира Путина. Киев при этом, по словам источника, старается не вмешиваться во внутренние дела США.

Это обнадеживающий сигнал для Путина. Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо, — рассказал журналистам источник.

В Киеве обеспокоены тем, что после выборов в Конгресс США финансовая и военная поддержка США может быть сокращена.

В Белом доме забеспокоились возможной потерей контроля демократов над конгрессом по итогам выборов, которые пройдут 8 ноября. Отмечается, что оптимизм в администрации Байдена уменьшился после результатов промежуточных выборов. Во многих штатах заметно лидируют кандидаты от Республиканской партии. Демократы опасаются, что многие принятые ранее меры могут быть отменены республиканским конгрессом. Это также относится к выделению дополнительной финансовой и военной помощи Киеву.