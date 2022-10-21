На Украине рассказали о слабости своей ПВО Washington Post: на Украине не хватает систем ПВО для прикрытия всей страны

Украина не имеет недостаточного количества систем ПВО для прикрытия всей страны. Также не хватает обученного личного состава, сообщает Washington Post.

Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны, — отмечается в публикации.

Издание указало на еще советское производство большей части украинских систем противовоздушной обороны, что говорит об их не менее 30-летнем возрасте.

На устарелость ПВО Украины пожаловался начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный. Он в настоящее время за границей страны обучается управлению зенитным ракетным комплексом NASAMS.

Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты, — подчеркнул Смажный.

Для закрытия дыр в зоне покрытия Украине требуются западные средства противовоздушной обороны, заключило издание.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, заявил, что Альянс планирует в ближайшие дни передать Киеву средства борьбы с беспилотниками. Он отметил, что речь идет о сотнях «станций активных помех».