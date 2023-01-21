На Украине погиб американский наемник-морпех Time: на Украине погиб американский морской пехотинец Свифт, воевавший на стороне ВСУ

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На Украине в зоне специальной военной операции погиб гражданин США Дэниел Свифт, сообщает Time. По данным издания он был морским пехотинцем и воевал на стороне ВСУ.

Дэниел Свифт, оператор первого класса сил специального назначения ВМС, который ушел в самоволку, скончался от ранений, полученных в ходе атаки России на его подразделение, — говорится в материале издания.

Согласно документам, которые оказались в распоряжение Time, Свифт считался дезертиром с 2019 года.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Соледаре были взяты в плен наемники. Он затруднился назвать точное число пленных и подчеркнул, что Киев всячески пытается скрывать участие иностранного контингента в боевых действиях. Пушилин предположил, что среди иностранных наемников больше убитых, чем взятых в плен.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.