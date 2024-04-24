На Украине объяснили нежелание Запада поддерживать Киев Экс-министр обороны Украины Резников: Запад ожидал падения Киева за 72 часа

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Алексей Резников

Западные страны неохотно предлагали украинцам военную помощь еще с 2022 года, сообщил Politico экс-министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, иностранные партнеры ожидали падения Киева.

Ожидали, что Киев падет в течение 72 часов, — сказал Резников.

Так бывший министр объяснил нежелание западных стран помогать Украине.

Резников также подчеркнул, что украинское контрнаступление было слишком разрекламировано, а ожидания слишком велики.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее обозначил цели руководства США, которое выделяет новый пакет помощи Украине. По словам эксперта, Белый дом надеется замолчать полное и окончательное уничтожение украинской нации.

Между тем экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь могут ликвидировать Соединенные Штаты, поскольку украинский лидер «слишком много знает». Он также не исключил, что в настоящее время уже идет фоновая подготовка к его ликвидации.