Западные страны неохотно предлагали украинцам военную помощь еще с 2022 года, сообщил Politico экс-министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, иностранные партнеры ожидали падения Киева.
Ожидали, что Киев падет в течение 72 часов, — сказал Резников.
Так бывший министр объяснил нежелание западных стран помогать Украине.
Резников также подчеркнул, что украинское контрнаступление было слишком разрекламировано, а ожидания слишком велики.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее обозначил цели руководства США, которое выделяет новый пакет помощи Украине. По словам эксперта, Белый дом надеется замолчать полное и окончательное уничтожение украинской нации.
Между тем экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь могут ликвидировать Соединенные Штаты, поскольку украинский лидер «слишком много знает». Он также не исключил, что в настоящее время уже идет фоновая подготовка к его ликвидации.