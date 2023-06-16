На Техас обрушился смертельный торнадо Три человека погибли, сто пострадали в результате торнадо в Техасе

Фото: Lars Hagberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере три человека погибли в результате действия торнадо, обрушившегося на город Перритон в американском штате Техас. Еще порядка ста человек пострадали. Об этом сообщает телеканал MyHighPlains со ссылкой на пожарную службу.

По словам главы городской пожарной службы Пола Датчера, торнадо разрушил или серьезно повредил 25–30 домов-трейлеров, а также «традиционные строения».

В свою очередь в компании Xcel Energy рассказали, что в Перритоне в целях безопасности отключено электричество. Городская больница работает на запасных генераторах, туда отвозят пострадавших в результате нашествия стихии.

1 апреля сообщалось, что разрушительный торнадо обрушился на американский штат Арканзас, в результате чего погибли три человека. Около 50 человек, в том числе дети, были госпитализированы с различными травмами. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, подчеркнув, что власти не пожалеют ресурсов для восстановления региона. К борьбе с последствиями стихии подключили Национальную гвардию.

Вечером 28 марта на Грузию обрушился сильный ураган. Он валил деревья и срывал крыши домов, ряд населенных пунктов остались без электричества. В результате ЧП были погибшие.