На США обрушилась снежная буря

https://static.news.ru/photo/bf6bcaf0-f1ea-11ea-aeb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Live Storms Media/youtube.com

На американские штаты Вайоминг и Колорадо обрушилась снежная буря. Температура в регионе опустилась ниже нормы.

По данным синоптиков, это ещё только начало. В ближайшее время буря принесёт заморозки и сильный ветер. В настоящее время снегом засыпало шоссе 127 в штате Колорадо. На видео, снятых очевидцами, видно, как большие сугробы покрывают дома, машины и деревья, пишут argumenti.ru.

При этом в другой части США, в Калифорнии, сейчас бушуют масштабные пожары.

В частности, лесной пожар вблизи населённого пункта Алпайн в округе Сан-Диего распространился более чем на 1600 гектаров. Огонь вызвал перебои в электроснабжении, поскольку оказалось затронуто оборудование компании San Diego Gas & Electric. Отмечается, что электричества не было у порядка 12,7 тысячи потребителей, сообщал NEWS.ru.