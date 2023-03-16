На США надвигается огромный шар из токсичных водорослей Океанолог Ле Пойнт: саргассовы водоросли опасны для человека и токсичны для морских растений

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На США надвигается огромный шар из токсичных саргассовых водорослей, сообщает EADaily со ссылкой на американские СМИ. Их скопление, растянувшееся на 500 миль, приближается к берегам Флориды. Океанолог Брайан Ле Пойнт отметил, что этот феномен уже вызвал серьезное проблемы в Карибском бассейне. По его словам, водоросли высасывают кислород из воды и создают «мертвые зоны». Помимо того, они токсичны для морских растений и опасны для здоровья человека.

Это совершенно новый океанографический феномен <...> Водорослей так много, что они фактически высасывают из воды кислород, создавая то, что мы называем «мертвыми зонами». Эти места традиционно являются зонами разведения для рыболовецких промыслов, но в условиях выкачивания кислорода они будут потеряны, — пояснил Ле Пойнт.

Океанолог рассказал, что в процессе гниения саргассовы водоросли испускают токсичный водородный сернистый газ. Также они содержат высокую концентрацию мышьяка. Исследователи считают, что причинами данного феномена стали деятельность человека и изменения климата.

Ранее американские экологи заявили, что инвазивные двустворчатые моллюски, завезённые с юга России и с Украины, вызывают цветение водорослей в Великих озёрах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.