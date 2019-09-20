https://static.news.ru/photo/9dafa3ca-dc31-11e9-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Facebook.com/Bill Kennedy

В поселение Рейчел американского штата Невада, где постоянно проживают только 60 человек, съехались более двух тысяч фанатов «штурма» секретной военной базы «Зона 51». Одетые в костюмы инопланетян люди собрались здесь, чтобы подтвердить легенду, что на территории базы ВВС США спрятаны свидетельства посещения Земли пришельцами из космоса.

Правоохранители и службы быстрого реагирования постоянно следят, чтобы никто не пересёк границу таинственной базы США, — сообщает телеканал 8 News NOW.

Как писал News.ru, изначально 21-летний Метти Роберс придумал «штурм» в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян, однако его поддержало огромное количество людей. После общения с ФБР парень решил просто организовать музыкальный фестиваль Alien Stock в ближайшем к «Зоне 51» городе. «Штурм» стартовал в 16:20 UTC (в 02:20 мск 21 сентября) и будет идти в течение двух дней.