На Радужном мосту в США прогремел взрыв: что известно о ЧП, сколько жертв Мост у Ниагарского водопада закрыли после взрыва машины, погибли два человека

Фото: Aaron Lynett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобильный мост у Ниагарского водопада на границе США и Канады закрыли из-за произошедшего взрыва. На месте происшествия наблюдалось задымление, имеются повреждения в районе пограничного пункта. Взрыв прогремел на американской части моста. Что известно о ЧП на Радужном мосту — в материале NEWS.ru.

Что сообщалось о взрыве на мосту у Ниагарского водопада

По данным местных властей, инцидент произошел с автомобилем Mercedes. Момент взрыва попал на камеры наблюдения. На первых секундах видео камера содрогается, после чего справа можно наблюдать мощный выброс пламени. При этом в кадре не видно людей или движущихся объектов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления в парламенте сообщил, что власти страны ведут сбор информации о взрыве на границе с США и находятся на связи с американскими коллегам. По его словам, канадское руководство не исключает введения дополнительных мер безопасности.

По информации телеканала Fox News, взорвавшийся на Радужном мосту автомобиль числился в угоне. В момент инцидента в нем находились два человека.

Есть ли жертвы при взрыве на мосту на границе США и Канады

Два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва автомобиля на мосту у Ниагарского водопада, сообщил Fox News. Расследованием инцидента занялось ФБР. Специалисты изначально рассматривали случившееся как попытку террористической атаки.

На мосту погибли два человека, находившиеся во взорвавшейся машине. Оказавшийся рядом пограничник получил ранения. Автомобиль направлялся из США в Канаду и ехал в сторону здания погранохраны.

Погибшие в результате взрыва на Радужном мосту люди были жителями штата Нью-Йорк, рассказала губернатор Кэти Хокул. По ее словам, они проживали в западной части штата.

«[Это] местные жители западной части штата Нью-Йорк. <...> Два человека погибли в автомобиле, сотрудник пограничного контроля <...> получил ранения», — сказала губернатор.

Был ли взрыв на мосту у Ниагарского моста терактом

В инциденте со взорвавшимся на Радужном мосту автомобилем отсутствуют свидетельства, указывающие на террористический след, сообщила Кэти Хокул. При этом она допустила, что в дальнейшем может появиться дополнительная информация.

«Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет», — отметила губернатор.

В ходе первичного обследования места происшествия полицейские не обнаружили следов взрывчатки или остатки взрывного устройства.

Telegram-канал Mash опубликовал кадры за секунду до взрыва автомобиля на мосту у Ниагарского водопада. Утверждается, что машина пролетела 100 метров перед столкновением с КПП.

«По одной из версий, водитель пытался нелегально пересечь границу на украденной машине, но не справился с управлением и врезался в здание КПП», — говорится в сообщении канала.

Радужный мост соединяет Канаду и США. Объект ввели в эксплуатацию в 1941 году, его общая длина — около 440 метров.

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