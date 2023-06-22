На пропавшем батискафе «Титан» в ближайшие часы иссякнут запасы кислорода На пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» через шесть часов иссякнут запасы кислорода

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» иссякнет к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск), сообщила NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны Соединенных Штатов. Ранее сообщалось, что аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.

Береговая охрана США прогнозирует, что запас кислорода на «Титане» иссякнет в четверг в 07:08 по времени восточного побережья США, — говорится в сообщении.

При этом мнение экспертов разделилось: одни полагают, что находящиеся на борту батискафа могли сократить потребление кислорода, что позволит им растянуть запасы; другие считают, что в условиях стресса у пассажиров увеличилась частота дыхания, из-за чего воздуха может не хватить.

По информации NBC, район проведения поисково-спасательной операции растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает территорию штата Коннектикут, площадь которого составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км. В операции задействовано несколько кораблей, а также несколько автономных подводных аппаратов, призванных определить местонахождение батискафа.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.