На пляже в Нью-Йорке на женщину напала акула

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У берегов пляжа Рокуэй-Бич в Нью-Йорке акула напала на 50-летнюю женщину, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на городскую полицию и департамент парков и отдыха. Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу, она находится в критическом состоянии.

Мы надеемся на полное выздоровление женщины. Несмотря на пугающий инцидент, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что нападения акул на пляже Рокуэй-Бич — крайне редкое явление, — говорится в сообщении департамента парков и отдыха.

Канал отмечает, что инцидент произошел вечером 7 августа. Акула напала на женщину внезапно, укусив за левую ногу. Полиция обязала всех отдыхающих покинуть пляж, затем начались поиски акулы, которые впоследствии оказались безуспешными. Во вторник пляж решили открыть позднее, чтобы проверить наличие хищников у берегов.

Ранее в американском штате Монтана выдра напала на трех женщин, которые сплавлялись по реке Джефферсон. При этом две женщины получили легкие ранения, они получили помощь сотрудников службы спасения на месте. Третью пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами, у нее сильно искусаны лицо и руки. Инцидент произошел в отдаленном месте, поэтому спасательным службам пришлось отправиться на место ЧП на реактивном катере и мотовездеходе.