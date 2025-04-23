На палубе затонувшего во времена ВОВ авианосца сделали загадочную находку NOAA обнаружило автомобиль 1940-х на затонувшем при битве за Мидуэй авианосце

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Американские исследователи обнаружили на дне Тихого океана автомобиль 1940-х годов, стоявший на палубе затонувшего авианосца USS Yorktown, сообщает Interesting Engineering. Находка была сделана во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) к месту гибели корабля, потопленного в 1942 году в битве за Мидуэй.

На палубе авианосца специалисты NOAA обнаружили Ford Super Deluxe Woody. При этом происхождение автомобиля остается загадкой: по одной версии, машина принадлежала адмиралу Фрэнку Джеку Флетчеру, командовавшему авианосцем, по другой — ее доставили на борт для ремонта после повреждений в Коралловом море.

NOAA обратилось к экспертам по историческим транспортным средствам, чтобы установить истинное происхождение автомобиля. Эта находка может пролить свет на малоизвестные страницы истории знаменитого морского сражения.

Ранее представители ЦРУ сняли гриф секретности с отчета, в котором рассказывается якобы о нападении инопланетян на советских солдат. Согласно документу, бойцы Красной армии сбили НЛО над одним из военных объектов. Однако пришельцы пережили крушение, выбрались из-под обломков корабля и превратили почти всех военнослужащих в камень.