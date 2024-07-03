На оборонном заводе в США прогремел взрыв AP: при взрыве на оборонном предприятии в США пострадали два человека

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В американском Кэмдене (Арканзас) прогремел взрыв на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, передает Associated Press. Первоначально компания называла случившееся «инцидентом с пиротехникой», но позже подтвердила, что имел место взрыв.

Известно, что пострадали два человека и один пропал без вести. Одного из раненых доставили в больницу округа Уошито, второго вывезли из штата на вертолете. Представители компании заявили, что активно сотрудничают со службами спасения в расследовании инцидента. Его причины пока не называются.

По информации портала KNWA, предприятие в Кэмдене представляет собой производственное и складское помещение площадью 880 000 квадратных футов. Там отгружают, собирают и упаковывают взрывчатые вещества. На предприятии производятся и хранятся многочисленные типы боеприпасов для вооруженных сил США. В том числе, 2,75-дюймовые ракеты Hydra-70, ракеты Hellfire и Javelin, модульные артиллерийские зарядные системы и различные минометные боеприпасы.

Ранее стало известно, что в Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем». Завод находится возле станции «Лукьяновская», о повреждении которой ранее сообщали местные власти. Мэр Киева Виталий Кличко подтверждал, что станция метро была повреждена в результате взрывов. При этом подземный транспорт продолжает ходить в соответствии с расписанием, но на станции «Лукьяновская» остановки нет. Подземка используется в качестве укрытия.