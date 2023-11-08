На месте съемок фильма «Челюсти» белая акула напала на серферов В американском Массачусетсе трехметровая белая акула напала на двух серферов

Фото: Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США два сапсерфера подверглись нападению трехметровой белой акулы, которую также называют акулой-людоедом, пишет Surfer Magazine. Мужчины плавали на досках с веслами в штате Массачусетс недалеко от места съемок фильма «Челюсти», по сюжету которого большая белая акула нападает на отдыхающих.

По словам спортсмена Рэя Траутса, он стоял на доске, когда заметил хищника. Акула проплывала недалеко от двоюродного брата мужчины Пита Эмонда, который тоже занимался серфингом.

Траутс рассказал, что в какой-то момент ему показалось будто животное пытается схватить брата за ногу. Он начал кричать Питу, что его преследует акула, и опустил в воду весло позади хищницы. Тогда та резко повернулась на него. Мужчина отметил, что она кружила вокруг него, а также была агрессивна и возбуждена. Через некоторое время братьям удалось добраться до берега. Мужчины не получили травм, но остались потрясены.

Ранее вблизи пляжа Сиднея виндсерфер едва не утонул после того, как кит неожиданно вынырнул из океана и атаковал мужчину. 55-летний Джейсон Брин рассказал, что его нога запуталась в веревке, а млекопитающее утащило его на глубину более 10 метров. Когда спортсмен добрался до берега, он обнаружил, что его камера GoPro сняла происходившее на видео.