На Маска подали иск на $258 млрд за создание криптопирамиды с Dogecoin

Фото: Global Look Press

Элон Маск

Против Илона Маска и его компаний Tesla Inc. и SpaceX подали иск на сумму в $258 млрд из-за продвижения ими криптовалюты Dogecoin, пишет Bloomberg. В исковом заявлении утверждается, что Маск и его компании создали мошенническую схему для манипуляции стоимостью Dogecoin.

Истец — Кит Джонсон — заявил, что потерял деньги из-за криптопирамиды, созданной ответчиками. Он рассчитывает на то, что к нему присоединятся другие держатели Dogecoin, лишившиеся финансовых средств с апреля 2019 года из-за торговли данной криптовалютой.

Джонсон добавил, что, несмотря на утверждения ответчиков о том, что Dogecoin является отличной инвестицией, эта криптовалюта не стоит ничего.

Ответчики обманывали, утверждая, что криптовалюта Dogecoin является хорошей инвестицией, хотя она вообще не имеет никакой ценности, — говорится в иске.

Кроме денежной компенсации истец требует, чтобы суд постановил запретить Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.

Помимо того, что Маск возглавляет список самых богатых людей в мире, он также известен своими «твиттами» в соцсетях, после которых цены на определенные активы взлетали за считанные минуты. Один из таких случаев датируется февралем прошло года, когда предприниматель опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и написал слово «Doge». После этого стоимость Dogecoin выросла на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.