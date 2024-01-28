«На краю обрыва»: финансовая элита США раскрыла сроки обвала экономики Глава JPMorgan Даймон признал угрозу краха экономики США через 10 лет

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Здание Министерства финансов США

Экономика Соединенных Штатов движется к обрыву из-за увеличивающегося государственного долга, считает Джеймс Даймон, генеральный директор американского банка JPMorgan Chase, который считается одним из крупнейших в стране и мире. По словам Даймона, которые передает телеканал Fox News, страна окажется на краю пропасти примерно через 10 лет.

Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час (около 97 км/ч. — NEWS.ru), — заявил Даймон.

Американский банкир также согласился с мнением экс-спикера палаты представителей Конгресса США Пола Райана, который заявил, что госдолг страны увеличивается как снежный ком. Как утверждал политический деятель, это стало самым предсказуемым кризисом за всю историю США.

Ранее Министерство финансов США сообщило, что госдолг страны впервые превысил отметку в $34 трлн. Это стало рекордным показателем за всю историю существования государства.

Экономист Николай Кульбака заявлял, что сам по себе американский госдолг не окажет никакого влияния на российскую экономику. По словам эксперта, РФ и США никогда не являлись торговыми партнерами, а в настоящее время почти полностью прекратили торговые отношения. Как объяснил Кульбака, экономика России в первую очередь зависит от цен на нефть.