«На грани полного краха»: в США спрогнозировали разгром ВСУ Экс-разведчик Риттер: ВСУ истощили резервы и находятся на грани полного краха

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России близки к тому, чтобы нанести ВСУ стратегическое поражение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Украина терпит поражение на всех направлениях, ее войска находятся на грани полного краха.

Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили свои резервы и находятся на грани полного краха, — заявил Риттер.

Вооруженные силы Украины не смогли прорвать российскую оборону, добавил он. На ситуацию не повлияли даже кассетные боеприпасы, переданные ВСУ Соединенными Штатами. По словам Риттера, эти снаряды оказались крайне неэффективны на поле боя.

Экс-разведчик американской армии также предположил, что Вашингтон приказал Украине завершить контрнаступление. По его словам, Вашингтон убедился, что ВСУ не способны добиться успехов на фронте.

Ранее обозреватель Telegraph Роберт Кларк посоветовал ВСУ ускорить контрнаступление до начала распутицы. По его словам, украинская армия не сможет добиться каких-либо значимых результатов, если дотянет до «грязевого сезона». Земля на востоке Украины в этот период превращается в топкое болото. Наступательные маневры и штурм бронетехники в таких условиях будут крайне тяжелым испытанием, заявил журналист.