На Гавайях выросло количество жертв масштабного пожара Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 80 человек

Фото: Kevin Fujii/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв масштабного пожара, охватившего гавайский остров Мауи, возросло до 80 человек, сообщает The Washington Post, ссылаясь на представителей местной администрации. Власти уверены, что количество погибших будет расти, так как спасательная операция все еще продолжается.

Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях возросло до 80, — сказано в публикации.

По информации местных чиновников, специалистам понадобится не менее недели, чтобы разобрать завалы в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи, под которыми также могут находиться жертвы.

Ранее уже сообщалось, что пожар на Гавайях стал одним из самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории американского штата. До этого по числу жертв лидировало цунами 1960 года, когда погиб 61 человек.

Лесные пожары на острове Мауи вспыхнули из-за сухой и жаркой погоды. Бедствие усугубил сильный ветер, способствовавший распространению огня. Уничтожен ряд населенных пунктов, включая популярный среди туристов город Лахайна.

Президент США Джо Байден распорядился подключить к борьбе с пожарами все структуры федерального подчинения на Гавайях, в том числе военных. Местным властям помогают бойцы нацгвардии и военные вертолеты.