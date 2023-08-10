На Гавайях назвали число погибших в результате лесных пожаров CNN: не менее шести человек погибли в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи

Фото: County Of Maui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее шести человек погибли в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мэра одноименного округа Ричарда Биссена — младшего. Уточняется, что еще шесть человек пострадали. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров, которые опустошают некоторые районы Мауи, — говорится в сообщении телеканала.

Биссен-младший отметил, что более десятка человек, в том числе двое детей, были спасены из океана, однако некоторые все еще числятся пропавшими без вести. Мэр добавил, что большое количество построек сожжены дотла, многие из них находились в историческом городе Лахайна, туристическом и экономическом центре на западе острова.

Ранее стало известно, что на территории Якутии зафиксировано 98 лесных пожаров, общая площадь возгорания составляет 125,6 тысячи га. Спасатели пытаются потушить огонь в Олекминском и Усть-Майском районах, где действует 38 очагов возгорания. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

При этом Минприроды Якутии сообщает о 51 пожаре общей площадью 105 тысяч га. По данным ведомства, леса горят на территориях Алданского, Верхнеколымского, Верхоянского, Ленского, Кобяйского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Чурапчинского и Усть-Майского районов республики. Для тушения огня МЧС задействовало авиацию.