На Флориду обрушился мощный шторм

Фото: Liu Liwei / Xinhua / Global Look Press

На американский штат Флорида обрушился сильный шторм, сообщает телеканал CNN. По данным издания, более 43 миллионов человек находятся в опасности из-за непогоды. Журналисты телеканала отметили, что без электричества остались более 470 тысяч американцев. Больше всего пострадала Оклахома (220 тысяч) и Луизиана (98 тысяч).

Шторм обрушился на американский штат Флорида. Порядка 43 млн человек на юге США находятся в опасности, — сказано в публикации.

В южных штатах экстренные службы оказывают помощь тем, кто пострадал в результате стихии.

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Ранее режим ЧС был введен во Владикавказе из-за мощнейших ливней. В городе были затоплены дома, зафиксированы различные разрушения. В мэрии также создана комиссия, которая оценивает ущерб, нанесенный стихией.

В июне в Сочи из-за сильного ливня из берегов вышла река Мацеста. Вода разлилась по городу, были зафиксированы подтопления жилых дворов и автомобилей. Кроме того, в городе был поврежден газопровод.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил руководству бальнеологического курорта «Мацеста» перенести процедуры для отдыхающих. Администрация временно закрыла пляжные территории до полного восстановления погоды.