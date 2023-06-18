На фестивале электронной музыки в США произошла стрельба Два человека погибли в результате стрельбы на фестивале электронной музыки в США

Фото: socal.beyondwonderland.com

Неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки Beyond Wonderland в США, сообщает Fox News. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.

По информации телеканала, инцидент произошел в кемпинге на территории фестиваля в Вашингтоне. Подозреваемый уже задержан. Организаторы мероприятия заявили, что в настоящий момент гостям ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб в результате стрельбы в ресторане в американском штате Миссисипи. Еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Известно, что погибшему было 19 лет.

В начале мая девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре города Аллен, штат Техас. Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Стрелок был нейтрализован полицейскими.

До этого у синагоги в Агире на Джербе в Тунисе четыре человека погибли и девять получили ранения. По данным МВД страны, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности. Помимо первой жертвы, погиб один сотрудник безопасности и двое прихожан.