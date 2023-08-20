«На черном рынке»: в США заявили о пропаже поставляемого Украине оружия

Фото: Міністерство оборони України

Поставляемое Вооруженным силам Украины оружие бесследно пропало, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Twitter (X). Он призвал американцев обратить внимание на это и разобраться в ситуации с отправкой Киеву вооружения.

Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать! — сказал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

По словам Расмуссена, сейчас Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок истребителей. Конкретную информацию чиновник пообещал предоставить позднее. Пока неясно, сколько самолетов получит украинская армия, однако в Минобороны Нидерландов сообщали о наличии 24 машин, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года.