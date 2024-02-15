На чемпионском параде в США открыли стрельбу по людям Один человек стал жертвой стрельбы на чемпионском параде в США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один человек погиб при стрельбе после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс» в Парадайсе (штат Невада), сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. Еще девять человек получили ранения.

Уточняется, что на праздновании ожидалось около миллиона посетителей. Правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее на станции метро в Нью-Йорке в районе Бронкс произошла стрельба. Погибла 14-летняя девочка, еще пять человек в возрасте от 12 до 17 лет были ранены. По данным СМИ, в поезде завязалась драка, участники продолжили выяснять отношения на платформе, после этого кто-то из них схватился за оружие.

До этого женщина открыла огонь в евангелистской церкви в техасском городе Лейквуд. Два человека были ранены — пятилетний ребенок, который находится в больнице в критическом состоянии, а также 57-летний мужчина. Стрелявшую ликвидировали правоохранители.

Кроме того, в Стамбуле произошла перестрелка у полицейского блокпоста близ здания суда. Нападавшими оказались мужчина и женщина. В результате инцидента пострадали пять человек — трое полицейских получили ранения, злоумышленники были ликвидированы.