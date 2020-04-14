На чеках с помощью для американцев появится имя Трампа

https://static.news.ru/photo/c3e5926c-7f23-11ea-a15d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Global Look Press

Казначейство США поручило нанести имя хозяина Белого дома Дональда Трампа на чеки, которые будут присылать жителям Штатов в качестве материальной помощи из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил источник в Налоговом управлении страны.

Как отметил собеседник The Washington Post, сумма выплаты составит $1,2 тыс., а получат её 70 млн американцев. На левую часть чека нанесут слова «Президент Дональд Дж. Трамп». При этом в Службе внутренних доходов отметили, что это оттянет выпуск финансовых документов на несколько дней. При этом Казначейство с этим не согласно.

В истории США ещё никогда не ставилось имя главы страны на таких документах. При этом TWP пишет, что Трамп попросил у главы Казначейства Стивена Мнучина разрешить ему подписать эти чеки. Мнучин отказал американскому лидеру из-за того, что это противоречит закону. Стороны договорились ограничиться именем президента и надписью «Компенсационная экономическая выплата».

Чеки с помощью в $1,2 получат люди, не состоящие в браке и годовой доход не превышает $75 тыс. в год. Женатые пары, которые зарабатывают не более $150 тыс., получат $2,4 тыс. А все родители получат по $500 на каждого ребенка младше 17 лет.

Как писал NEWS.ru, к этому дню жертвами COVID-19 в Штатах стали более 26 тыс. человек.