На Байдена подали в суд за соучастие в геноциде в Газе Правозащитники в США обвинили Байдена в соучастии в геноциде в Газе и подали иск

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos|Global Look Press

Американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд против администрации президента США Джо Байдена. На сайте организации указано, что главу государства обвинили в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа.

Правительство Израиля совершает геноцид против палестинского народа в секторе Газа при безоговорочной поддержке США <...>. Соединенные Штаты не выполняют свои юридические обязательства по предотвращению геноцида, а президент Байден и другие высокопоставленные чиновники активно помогают и подстрекают геноцид палестинского народа, проводимый израильским правительством, — говорится в заявлении правозащитников.

Представители Center for Constitutional Rights обвинили Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина в том, что они не воспользовались своим влиянием «для предотвращения геноцида». Более того, они неоднократно публично выступали с заявлениями о «безоговорочной поддержке» действий Израиля, подчеркнули правозащитники. В заявлении указано, что организация 13 ноября подала федеральный иск против американского президента и высокопоставленных чиновников в его администрации от имени палестинских правозащитных организаций и палестинцев в Газе и США.

Ранее стало известно, что директор офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер подал в отставку. Чиновник убежден, что всемирная организация, в которой он работал более 30 лет, не справляется со своими обязанностями по урегулированию палестино-израильского конфликта. В письме к верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку он сравнил удары Израиля по сектору Газа с геноцидом, против которого ООН бессильна.