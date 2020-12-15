На Байдена напали «ястребы»: Вашингтон готовит жёсткие санкции против РФ

Коллегия выборщиков официально выбрала Джо Байдена президентом США. Владимир Путин счёл это достаточным поводом для того, чтобы наконец поздравить политика с победой и выразить готовность к продуктивному сотрудничество между Москвой и Вашингтоном. Байден тем временем оказался на перепутье. За влияние на него борются как «ястребы», желающие разорить Россию, так и «голуби», подчёркивающие, что во времена пандемии лучше не расшатывать отношения между глобальными державами.

В поздравительной телеграмме, которую Путин направил Байдену утром 15 декабря, сказано, что Россия и США несут ответственность за глобальную безопасность и могут способствовать решению многих мировых проблем.

Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами, — подчеркнул российский лидер.

В реальности круг мировых проблем, которые Россия и США смогут решать вместе, при Байдене может быть значительно ограничен. Эксперты осторожно прогнозируют, что прогресса удастся достичь разве что по вопросу стратегической стабильности. Джо Байден обещал, как минимум, продлить Договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Эксперты надеются, что при нём также удастся реанимировать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН).

Но за пределами проблемы контроля над вооружениями, администрация Байдена будет усиливать давление на Москву. Часть его окружения считает, что новые санкции против РФ должны ударить по её экономике, так как персональные ограничительные меры неэффективны.

Чтобы санкции против России сработали, Соединённым Штатам и их союзникам необходимо отказаться от символических жестов и ввести более строгие ограничения, которые нанесут немедленный удар по экономике, — заявлял ранее бывший советник по внешней политике Байдена Майкл Карпентер, который до сих пор близок к избранному президенту.

Карпентер предлагает ввести санкции против российских банков, оборонного и энергетического сектора. Формальные поводы для этого есть: США до сих пор не отреагировали на отравление оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, на днях российских хакеров обвинили во взломе Министерства финансов и торговли США, назвав атаку одной из самых серьёзных за последние годы.

К ужесточению санкционного режима призывает и бывший официальный представитель Госдепа Викитория Нуланд.

Виктория Нуланд Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Санкции США и их союзников, хотя и были поначалу болезненными, сегодня уже не впечатляют Кремль, — заметила она в июле.

Почти наверняка Байден поддержит новые санкции против «Северного потока — 2». Ранее он уже заявлял о том, что российский газопровод подрывает энергетическую безопасность Европы. Учитывая фокус демократических администраций США на правах человека, стоит ожидать и расширение «списка Магнитского». Однако по поводу экономических ограничений мнения в Вашингтоне разделились.

Как указывает Voice of America, администрации Барака Обамы и Дональда Трампа имели возможность сильнее ударить по российской экономике, но не сделали этого, потому что не хотели наказывать простых россиян, а также вредить европейскому и американскому бизнесу. Ещё один аргумент против санкций заключается в том, что во времена пандемии Америке лучше иметь стабильные отношения с глобальными игроками и избегать расшатывания ситуации. Стоит ожидать, что это лобби продолжит оказывать влияние на российскую политику Байдена.

Тем более что санкции против «Северного потока — 2» и другие экономические ограничения вряд ли понравятся Европе. В ответ на отравление Навального и протесты в Белоруссии Брюссель ограничился персональными рестрикциями, ясно дав понять, что не хочет смешивать экономические связи и политику. Если Байден действительно хочет реанимировать отношения с европейскими союзниками, он должен будет принимать во внимание их позицию по антироссийским санкциям.

Несмотря на общий антироссийский настрой, политика Байдена в отношении России хотя бы будет предсказуемой, чего нельзя было сказать о Дональде Трампе. Кроме того, если новый президент США захочет наладить отношения с Москвой, ему не будет мешать негативный багаж «российского вмешательства», с которым вынужден был путешествовать его предшественник.