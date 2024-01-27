На Багамах зафиксированы массовые убийства туристов Посольство США сообщило о 18 убитых туристах на Багамах

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На Багамских островах начались массовые убийства туристов сообщает посольство США. По информации дипмиссии, известно уже о 18 жертвах местных бандитских формирований с начала года.

Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах. <...> Насилие было основным мотивом убийств 2024 года, — говорится в сообщении.

Дипломаты рекомендуют не сопротивляться физически в случае нападения. Особенно осторожными советуют быть в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

Ранее заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Так криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных. Позже их отпустили, они прошли медосмотр. Газета La Nacion сообщила, что телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников, после того как бандиты в прямом эфире взяли в заложники ведущих TC Televisión.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». По словам главы государства, это решение принято на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Перед этим Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала серия бунтов в тюрьмах, а также побег лидера крупнейшей банды.