На авиашоу в США разбился истребитель МиГ-23

Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Истребитель МиГ-23

Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в американском штате Мичиган, сообщает Детройтский столичный аэропорт. По его данным, пилот и пассажир успели катапультироваться.

Участвовавший в шоу Thunder Over Michigan («Гром над Мичиганом») истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. В этот момент на парковке никого не было.

В результате ЧП никто не пострадал. Пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 на всякий случай отправили в больницу. Шоу после катастрофы самолета остановили, а зрителей попросили разойтись. Причина крушения не называется. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приступило к расследованию обстоятельств инцидента.

В США два человека погибли при катастрофе маломощного одномоторного самолета, произошедшей на территории аэропорта Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса. Самолет внезапно ушел в крутое пике, затем столкнулся с землей и загорелся.

Ранее сообщалось, что на авиашоу в финском городе Коувола пилот самолета погиб при крушении воздушного средства. Летчик выполнял фигуры высшего пилотажа. Самолет разбился в лесу возле аэропорта Силланпяя. Никто из зрителей шоу при крушении борта не пострадал, опасности для публики не было.