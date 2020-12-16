На Аляске медработника госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/f267ecae-3fce-11eb-8792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo GoncharKeystone Press Agency/Global Look Press

Сильная аллергическая реакция появилась у медицинского работника в американском штате Аляска 16 декабря после получения прививки от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

В данное время состояние специалиста врачи оценивают как стабильное. Его реакция на препарат была схожа с той, которая проявилась, предположительно, у двух других медиков после прививок в Великобритании на прошлой неделе, передаёт The New York Times со ссылкой на источники.

Неизвестно, страдал ли медработник аллергией на какие-нибудь лекарственные препараты.

В Соединённых Штатах 14 декабря началась вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь прививку получают медицинские работники и постояльцы домов престарелых.

Ранее NEWS.ru писал, что итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Между тем глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, будет защищать от вируса около двух лет, тогда как Pfizer — четыре или пять месяцев. Это связано с тем, что российский препарат сделан на той же платформе, что и вакцина против Эболы.