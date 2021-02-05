На Аляске из-за пандемии изменили формат гонки на собачьих упряжках

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Без традиционной церемонии открытия пройдёт одна из наиболее престижных в мире гонок на собачьих упряжках «Айдитарод» в американском штате Аляска. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По словам главы оргкомитета Роба Урбраха, решение было принято после консультации с властями города Анкоридж, рядом с которым стартует гонка, и «заинтересованными сторонами». Данная мера позволит оградить от опасности здоровье участников и зрителей.

Урбрах надеется, что в следующем году, когда стартует юбилейная, 50-я гонка, удастся провести торжественное открытие соревнования.

Церемония открытия традиционно привлекает в город большое количество людей, сообщает ТАСС.

Протяжённость маршрута гонок составляет порядка 1,6 тысячи километров. В этом году её решено сократить до 1,3 тысячи километров.

Гонки на собачьих упряжках «Айдитарод» проводятся с 1973 года в память о событиях 1925 года, когда собаки смогли доставить в охваченный эпидемией дифтерии город Ном груз лекарств из Анкориджа.

Победитель гонки получает приз в размере нескольких десятков тысяч долларов.

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