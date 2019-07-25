https://static.news.ru/photo/da487974-ae6e-11e9-a67f-fa163e074e61_1024.jpg Роберт Мюллер Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия продолжит попытки вмешиваться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года. Об этом заявил бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей кампании, — цитирует его Associated Press .

Об этом бывший спецпрокурор заявил 24 июля на слушаниях в Конгрессе США, которые длились почти три часа. Мюллер также подтвердил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хотел его уволить.

Американский лидер иронично «поблагодарил» демократов за эти слушания, назвав «позором страны» председателя комитета по разведке Адама Шиффа, писал News.ru.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Трампа в ноябре 2016 года. В конце марта этого года Минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе двухлетнего расследования так и не нашёл следов сговора между Кремлём и американским лидером.